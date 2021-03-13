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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

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Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide zeytin tenekesine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ceylanpınar’da başını zeytin tenekesine sıkıştıran köpeği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu tenekeyi keserek köpeği kurtardı. Yara almadığı belirlenen köpek bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Şanlıurfada zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

 

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