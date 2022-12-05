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Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarpmasıyla öldü

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#Şanlıurfa#Siverek#Trafik
Şanlıurfada yolun karşısına geçerken minibüsün çarpmasıyla öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 10:11

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mehmet Yıldırım (55), yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında minibüsten inerek, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Yıldırım'a, Mustafa Çiftçi yönetimindeki 27 RR 023 plakalı minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yıldırım'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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#Şanlıurfa#Siverek#Trafik

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