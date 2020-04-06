MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa’da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi
GeriGündem Şanlıurfa’da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa’da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa’da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA’da belediye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor. Kent genelinde bugüne kadar 15 bin araç da ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Şanlıurfa’da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, ilçedeki cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 2 istasyonda vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Şanlıurfa Fuar Merkezi ile Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 istasyonda, 15 bin araç dezenfeksiyon işleminden geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle