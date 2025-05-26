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Şanlıurfa’da yolcu otobüsünde bozuk et ve kaçak içki ele geçirildi

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#Şanlıurfa#Yolcu Otobüsü#Bozuk Et
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 12:43

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında, yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda valizler içerisinde kaçak içki, sigara ve bozuk ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde yol uygulaması yaptı.

Doğu illerinden batı illerine seyahat eden yolcu otobüslerinde, eğitimli köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, valizler içinde gizlenmiş şekilde 18 şişe gümrük kaçağı içki, 635 puro, 4 elektronik sigara, 7 bin 210 paket kaçak sigara ve 35 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

500 KİLO BOZUK ETE EL KONULDU

Ayrıca hijyen ve soğuk zincir kurallarına uymadan plastik kutular içerisinde poşetlenmiş halde taşınan 500 kilo bozuk ete de el konuldu.

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#Şanlıurfa#Yolcu Otobüsü#Bozuk Et

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