MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
GeriGündem Şanlıurfa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da yolcu otobüsü alev alev yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Abone Olgoogle-news

ŞANLIURFA’da, hareket halindeki boş yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25’inci kilometresinde, öğle saatlerinde, Emin Özalp yönetimindeki 07 MPZ 54 plakalı boş yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü, emniyet şeridine çektiği otobüsten yükselen alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine gelen gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürdü. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle