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Şanlıurfa'da yavaş gittiği gerekçesiyle önü kesilen sürücü darbedildi

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#Abdullah Karakaş#Trafik#Saldırı
Şanlıurfada yavaş gittiği gerekçesiyle önü kesilen sürücü darbedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 12:31

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yol kenarındaki çocuklar nedeniyle yavaş ilerlediğini belirten sürücü Abdullah Karakaş, önünü kesen 3 kişi tarafından darbedildi. Saldırıda burnu kırılan ve başına 8 dikiş atılan Karakaş'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Karakaş, arkasından gelen otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu. Trafikte çocukların yola çıkabileceği gerekçesiyle yavaş ilerlediğini belirten Karakaş, önünü kesen 3 kişinin araçtan inerek kendisini darp ettiğini öne sürdü. Karakaş, saldırı sırasında yaralandı. Burnu kırılan ve başına 8 dikiş atılan Karakaş, tedavisinin ardından kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

Şanlıurfada yavaş gittiği gerekçesiyle önü kesilen sürücü darbedildi

"ÖNÜMÜ KESTİLER, 3 KİŞİ ARAÇTAN İNİP BENİ DARBETTİ"

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Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukların yola çıkabileceği endişesiyle aracını saatte 50-60 kilometre hızla kullandığını söyledi. Karakaş, "Park kenarındaki yolda çocuklar var diye 50-60 kilometre hızla ilerliyordum. Çocuklar zaman zaman yola koşuyor, ben de ona göre yavaş gidiyordum. Arkamdan dikiz aynasına baktım, arkadan gelen de yoktu. Bir anda ara sokaktan bir otomobil çıktı ve arkama yanaştı. Selektör yaptığı sırada kendimi sağa vermeye çalıştım. Bir anda sağıma geldi ve önümü kestiler. Ani fren yaptım. Daha sonra yanıma gelip hakaretler savurdular. Tam kapıyı kilitleyecekken 3 kişi araçtan inip beni darp etti. Ellerinden kaçıp bir markete sığındım ve o şekilde kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfada yavaş gittiği gerekçesiyle önü kesilen sürücü darbedildi

"TRAFİKTE YAVAŞ GİTTİ DİYE BİR İNSANI DARBETMEK KABUL EDİLEMEZ"

Karakaş'ın yakını Yusuf Kılıç da olaya tepki gösterdi. Kılıç, trafikte yavaş ilerlediği gerekçesiyle bir kişinin 3 kişi tarafından darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Böyle bir vahşilik olamaz. Trafikte yavaş gidiyor diye bir insanı araçtan indirip 3 kişinin darp etmesi kabul edilemez. Başına 8 dikiş atılmış, burnu kırılmış ve omzunda da sakatlık oluşmuş. Kimsenin bir insanı bu şekilde mağdur etmeye hakkı yok" diye konuştu.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#Abdullah Karakaş#Trafik#Saldırı

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