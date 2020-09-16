Şanlıurfa’da yasağa rağmen sokakta düğün yapılıp halay çekildi

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarında en çok artış yaşanan iller arasında gösterdiği Şanlıurfa’da, yasak olmasına rağmen düğünle evlenen çiftler, kaçak olarak sokak arasında eğlence yapmayı tercih ediyor. Devteşti Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde davetliler, koronavirüse aldırış etmeyerek kol kola halay çekip, karşılıklı göbek attı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı düğün görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasıyla tepkiler gelirken polis de söz konusu düğün sahiplerine ve kimliği tespit edilenlere idari para cezası kesti.