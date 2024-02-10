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Şanlıurfa'da yangın: 1 can kaybı, 4 yaralı

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#Yangın#Şanlıurfa#Birecik
Şanlıurfada yangın: 1 can kaybı, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 15:38

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir binanın giriş katındaki dairede elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında zihinsel engelli Ahmet Korkmazer (12) hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

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İlçenin Meydan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek evin bütün odalarını kaplarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan Recep (28), Nezire (39), Damla (11) ve Hediye Çelik (34) ile zihinsel engelli Ahmet Korkmazer’i çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet Korkmazer, kurtarılamadı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfada yangın: 1 can kaybı, 4 yaralı

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#Yangın#Şanlıurfa#Birecik

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