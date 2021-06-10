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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- 
Haber Giriş: 10.06.2021 - 17:24 |  Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da yakalanmıştı! DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı

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Şanlıurfa'da yakalanmıştı! DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen ve 'genel ilişkiler sorumlusu' olarak gözaltına alınan Suriyeli Ş.A. tutuklandı.

Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde ara buluculuk görevlini üstlenen, 'genel ilişkiler sorumlusu' Suriye uyruklu Ş.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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