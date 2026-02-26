ÅžanlÄ±urfaâ€™da volkanik bazalt taÅŸlarÄ±nÄ±n altÄ±nda cephanelik Ã§Ä±ktÄ±â€¦ 8 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Haberin DevamÄ±

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve uyuÅŸturucu ticaretinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik ViranÅŸehir Ä°lÃ§esi'nde Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Teknik ve fiziki takip sonucunda kÄ±rsal bÃ¶lgede belirlenen 8 adrese, jandarma Ã¶zel harekat ve istihbarat ekiplerinin desteÄŸiyle eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

CEPHANELÄ°K Ã‡IKTI

Operasyonda, KaracadaÄŸâ€™Ä±n volkanik bazalt taÅŸlÄ±k alanlarÄ±nda dedektÃ¶r kÃ¶pekle yapÄ±lan aramalarda; 8 uzun namlulu piyade tÃ¼feÄŸi, 10 tabanca, 12 otomatik av tÃ¼feÄŸi, 4 av tÃ¼feÄŸi, 59 ÅŸarjÃ¶r ve 1271 fiÅŸek ele geÃ§irildi. Ele geÃ§irilen silah ve mÃ¼himmatlara el konulurken, silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 8 ÅŸÃ¼pheli ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

