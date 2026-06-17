Şanlıurfa’da vatandaşlara sağlık taraması yapıldı

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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında GAP Vadisi 3’üncü etapta vatandaşlara yönelik sağlık farkındalık etkinliği düzenlendi. Kurulan stantlarda çeşitli sağlık taramaları ve testler yapılırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Programa Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk’in yanı sıra hizmet başkanları, başkan yardımcıları, UMKE personeli, ilçe sağlık müdürleri ve sağlık yöneticileri katıldı. Katılımcılar stantları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programın vatandaşların sağlık hizmetleri konusunda bilinçlenmesini amaçladığını belirtti. Berk, etkinlik kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), aşılama çalışmaları ve Aile Sağlığı Merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verildiğini ifade etti.