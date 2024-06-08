Şanlıurfa'da vahşet: Nur El Süleyman, evinde boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu! 1 kişi gözaltında

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Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur El Süleyman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Nur El Süleyman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Nur El Süleyman'ın ölümüyle ilgili olarak 1 kişiyi gözaltına aldı.

İki yaşındaki bebeğini kucağına alan Nur El Süleyman'ın eşi, sokakta çaresiz bir şekilde bekledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.