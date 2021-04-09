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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 27 gözaltı

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Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 27 gözaltı

ŞANLIURFA’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 27 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 2 ay fiziki ve teknik olarak takip ettiği şüphelilerin yakalanması için şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekatçıların zırhlı araçlarla destek verdiği 200 polisin katılımıyla yapılan operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Bazı kapıların koçbaşı ile kırılarak girdiği evlerde dedektör köpekler kullanılarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken 27 şüpheli gözaltına alındı. 27 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 27 gözaltı

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