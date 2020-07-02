Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen ekiplere operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 4 bin uyuşturucu hap, 6 kilo esrar, 150 gram eroin, 100 gram metamfetamin ve 3 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.