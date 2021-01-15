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Gündem
ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu

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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Viranşehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Diyarbakır - Viranşehir yolunda birlikte hareket eden 2 aracı takibe aldı. Araçları ilçe girişinde durduran ekipler, içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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