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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

#Şanlıurfa#Uyuşturucu#Operasyon
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında ilçede ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 18 parça halinde 230 gram metamfetamin, 16 parça halinde 18 gram bonzai maddesi, 14 parça halinde 62 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 33 gram toz esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 91 adet fişek ve 9 bin 795 TL para ele geçirildi. 13 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. 29 şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

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