×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da tuhaf olay: Eşyalar kendi kendine alev alıyor! Gittikleri her yer yanıyor | 'İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız'

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Maden Mahallesi#Gizemli Yangınlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 16:10

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 8 kişilik ailenin evi, bilinmeyen nedenlerle alev alıyor. Sığındıkları komşularının da evi yanan aile, dışarı yaşamak zorunda kalıyor. Yaşanan bu ilginç olay mahallede de korku ve paniğe neden oldu.

Haberin Devamı

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor. Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

SIĞINDIKLARI KOMŞUNUN DA EVİ YANDI

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfada tuhaf olay: Eşyalar kendi kendine alev alıyor Gittikleri her yer yanıyor | İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız

MAHALLELİ KORKU İÇİNDE YAŞIYOR

Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kuran-ı Kerim dinliyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınArtvinde büyük panik yaşandı 2 okul tahliye edildi: Deprem oluyor sandılar gerçek başka çıktı | Şiddetli bir gürültü geldi, nehre yuvarlandığını öğrendikArtvin'de büyük panik yaşandı! 2 okul tahliye edildi: Deprem oluyor sandılar gerçek başka çıktı | 'Şiddetli bir gürültü geldi, nehre yuvarlandığını öğrendik'Haberi görüntüle

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de yangın çıktığını söyleyen Mehmet Mol, "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız.

Şanlıurfada tuhaf olay: Eşyalar kendi kendine alev alıyor Gittikleri her yer yanıyor | İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız

Komşunun evine gittik, orada da gece yaktık yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor" diye konuşarak yetkililerden yardım istedi.

Gözden KaçmasınKar yağışı başladı beyaz örtüyle kaplandı İki mevsim birden yaşanıyor: Daha önce böyle bir yer görmedimKar yağışı başladı beyaz örtüyle kaplandı! İki mevsim birden yaşanıyor: 'Daha önce böyle bir yer görmedim'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Maden Mahallesi#Gizemli Yangınlar

BAKMADAN GEÇME!