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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da trafo yangınını itfaiye söndürdü

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Şanlıurfa’da trafo yangınını itfaiye söndürdü
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ŞANLIURFA’da, elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. Yol üstündeki trafoda, aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafoda hasar meydana geldi.

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