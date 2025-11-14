×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da toz taşınımı! Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Güncelleme Tarihi:

#Toz Taşınımı #Şanlıurfa#Görüş Mesafesi
Şanlıurfa’da toz taşınımı Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 17:46

Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, Şanlıurfa merkez ile sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde gökyüzü griye dönerken, sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

Haberin Devamı

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran toz bulutu, Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde gökyüzünü tamamen kapladı, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Toz taşınımı, ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkezde de etkili oldu. Kent merkezinde gökyüzü griye dönerken, sürücüler trafikte araçlarının farlarını yakarak ilerledi.

BAZI VATANDAŞLAR MASKEYLE DIŞARI ÇIKTI

Yetkililer; çocuklar ve yaşlılar ile astım ve kronik solunum rahatsızlığı olan vatandaşları uyararak, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Tozdan etkilenen bazı kişilerin ise maskeyle dışarı çıktığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toz Taşınımı #Şanlıurfa#Görüş Mesafesi

BAKMADAN GEÇME!