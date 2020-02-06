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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

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Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma sonunda, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Eyyübiye, Süleymaniye ve Devteşti Mahalleleri'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 869 uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin ve 42 gram esrar ele geçirildi.

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