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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama

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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama
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ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 23’ü, tutuklandı.

Şanlıurfada torbacı operasyonu: 23 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 av tüfeği, 4 hassas terazi, 17 kilo esrar, 300 gram eroin, 340 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 23 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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