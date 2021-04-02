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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da TIR’da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti

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Şanlıurfa’da TIR’da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti

ŞANLIURFA’da, polisin arama yaptığı TIR’da 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da TIR’da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yaptığını tespit ederek takibe aldığı plakası açıklanmayan TIRŞanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan TIR’ın gizli bölmelerinde 62 paket halinde 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR şoförünü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan gözaltına aldı.

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