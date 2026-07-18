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Şanlıurfa’da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

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#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Halfeti-Birecik Yolu
Şanlıurfa’da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 19:20

 ŞANLIURFA’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.30’da Halfeti-Birecik kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücülerin isimleri henüz öğrenilmeyen 07 BJZ 451 otomobil ile 61 VS 428 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Her iki aracın demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 2 kişinin cenazeleri de olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Halfeti-Birecik Yolu

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