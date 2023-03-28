Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 26 gözaltı

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Osman Karaaslan, 2014 yılında kendisi ile birlikte 10 kişinin daha terör örgütüne katılmak amacıyla bir müddet HDP Suruç ilçe binasında bekletildiklerini ve daha sonra araçlara bindirilerek sınır hattından yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiklerini ve YPG saflarına katıldıklarını itiraf etti. Karaaslan ayrıca, HDP Suruç ilçe binasında kendilerinin terör örgütüne katılmalarına aracılık eden, propaganda yapan ve aile bilgilerini toplayan kişilerin olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin ayrıca tarım arazilerini usulsüz evraklarla kiralayarak tarımsal destek ödemesini terör örgütüne finans sağlama amacıyla kullandığı tespit edildi.



Bunun üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa'da 21, İstanbul'da 6 olmak üzere toplam 27 şüpheliye yönelik dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında Suruç HDP ve DBP eş başkanlarının da olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.