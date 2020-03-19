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Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı

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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı
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Şanlıurfa’da terör örgütü üyelerine yönelik düzenlen operasyonda 2’si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa il merkezi ve kırsalında terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik Jandarma ve Polis ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2’si kadın olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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