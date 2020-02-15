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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 16 gözaltı

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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA’da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya’dan Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla bazı kişilerin örgüt lehine gösteri ve eylem düzenleyecekleri bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Siverek, Viranşehir ve Hilvan'daki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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