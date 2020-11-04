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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:34 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da tekstil fabrikasının deposunda yangın

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ŞANLIURFA’da bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının tonlarca pamuk balyalarının muhafaza edildiği depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği depoda bulunan pamuk balyaları iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasında da görüldü.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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