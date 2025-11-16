×
Şanlıurfa'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

#Şanlıurfa#İnşaat Kazası#Yaralı İşçiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 13:09

Şanlıurfa’da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde tek katlı bir inşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çöktü.   

Şanlıurfada inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı. 

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

