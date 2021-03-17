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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da ‘tefeci’ operasyonu: 7 gözaltı

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Şanlıurfa’da ‘tefeci’ operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da ‘tefeci’ operasyonu: 7 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı, çek ve banka makbuzu, dijital materyaller, kaçak cep telefonu, alacak-verecek defteri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin paraya ihtiyacı olanlara yüksek faizle borç verip, karşılığında senet imzalattıkları, senetleri de icraya vererek mağdur kişileri zor duruma düşürdükleri belirtildi.
Şanlıurfa’da ‘tefeci’ operasyonu: 7 gözaltı

 

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