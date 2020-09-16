Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)
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Şanlıurfa’da tedavisi yapılan 3 kerkenez doğaya bırakıldı
ŞANLIURFA’da yaralı bulunup tedavisi yapılan 3 kerkenez tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Şanlıurfa’da kırsal alanda vatandaşlar, yaralı 3 kerkenez bularak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşları alarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin'e götürdü. Merkezde tedavisi yapılan ve 2 aylık sürede sağlığına kavuşan kuşlar, tekrar doğal ortamına bırakıldı.
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