Şanlıurfa’da tedavisi yapılan 3 kerkenez doğaya bırakıldı

Şanlıurfa’da kırsal alanda vatandaşlar, yaralı 3 kerkenez bularak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşları alarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezin'e götürdü. Merkezde tedavisi yapılan ve 2 aylık sürede sağlığına kavuşan kuşlar, tekrar doğal ortamına bırakıldı.