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ŞANLIURFA (AA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı

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Şanlıurfa’da tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı
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Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde yaralı leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Mardin Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Merkezde yaklaşık 2 aylık tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan leylek, Siverek ilçesinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

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