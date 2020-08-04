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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 14:05,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı

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Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine uyulmaması ve son günlerde Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması nedeniyle valilik tarafından kentte taziye ziyaretleri yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği kentte son bir haftada ciddi oranda artan koronavirüs vakaları nedeniyle taziye ziyaretlerini yasakladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta vaka sayısının en çok olduğu 5 il arasında gösterdiği Şanlıurfa'da pozitif vaka sayısında artış yaşanıyor. Buna rağmen kentte sosyal mesafe ve maske kurallarına çoğunlukla uyulmadığı görülürken, hastanelerde test yaptırmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

TAZİYE YASAKLANDI

Filyasyon çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilere göre son günlerde yaşanan vaka artışlarının nedeninin taziye ziyaretleri olduğunun tespit edilmesi üzerine Şanlıurfa Valiliği taziye ziyaretlerini yasakladı. Evde, camide ve taziye evinde yapılacak olan taziyeleri yasaklayan valilik, cenaze sahiplerini bilgilendirmesi için cami görevlilerine talimat verdi.

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