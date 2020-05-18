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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 19:06,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! 8 yaralı var

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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga! 8 yaralı var
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalar ile saldırdı. İhbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgaya karışanları gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Şanlıurfada taşlı sopalı kavga 8 yaralı var

Şanlıurfada taşlı sopalı kavga 8 yaralı var

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