MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı
GeriGündem Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali LEYLAK/DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’la çarpıştı
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR’la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Demircik Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Vedat Atay’ın kullandığı 63 ABE 691 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İbrahim Yıldız idaresindeki 33 DJU 36 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 11 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle