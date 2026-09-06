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Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi; 19 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Tarım İşçileri#Kaza
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi; 19 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 19:32

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerindeki Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 ABG 037 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi, ekiplerin çalışmasıyla minibüsten çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Akçakale, Harran ve Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Akçakale istikameti bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri olası ikinci bir kazaya karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Sulama kanalına devrilen minibüs, çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Tarım İşçileri#Kaza

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