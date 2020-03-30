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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:18,Son Güncelleme:/

Şanlıurfa'da tarihi eser ve silah ele geçirildi

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Şanlıurfa'da tarihi eser ve silah ele geçirildi
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma; tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Birecik’te bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan toprak küp, 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 2 dürbün ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan jandarma, ev sahibi olan şüpheli K.Ş.'yi sorgulamak üzere gözaltına aldı.

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