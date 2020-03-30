Şanlıurfa'da tarihi eser ve silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah, mühimmat ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Birecik’te bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan toprak küp, 1 ruhsatsız tabanca, 39 mermi, 2 dürbün ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan jandarma, ev sahibi olan şüpheli K.Ş.'yi sorgulamak üzere gözaltına aldı.