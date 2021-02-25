Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen tarihi eser kaçakçılık soruşturması kapsamında, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelinin adresine yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 51 sikke, 6 ok ucu ve 7 obje ile yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda hayvan figürlü heykel ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan jandarma, gözaltına aldığı şüpheliyi, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.