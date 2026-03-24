Şanlıurfa'da tanınmamak için tıbbi maske takarak ağabeyini vurdu! Çevredekiler tarafından yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 16:01

Şanlıurfa’da yüzüne tıbbi maske takan Mehmet Kendirci (50), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Halil Kendirci’yi (56) tabancayla vurarak ağır yaraladı. Çevredekiler tarafından yakalanan Kendirci, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’nde meydana geldi. İzmir’de yaşayan Mehmet Kendirci, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kardeşi Halil Kendirci’nin işlettiği lokantaya geldi. Tanınmamak için yüzünü tıbbi maske ile gizleyen şüpheli, yanında getirdiği tabancayla kardeşine 2 el ateş etti. Göğsünden vurulan Halil Kendirci, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halil Kendirci, olay yerindeki müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YAKALADI

Saldırının ardından çevredekiler tarafından müdahale edilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı Halil Kendirci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

