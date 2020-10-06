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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

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Şanlıurfa’da tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü
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Şanlıurfa’da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı. Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı. Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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