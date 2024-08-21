×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Hastane#Polis
Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 11:44

Şanlıurfa’da, sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 2 kardeşten İsa Hamadi’nin (16) cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Büyüktürbe Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde Suriyeli Yusuf El Hamadi ve ağabeyi İsa El Hamadi eve dönmeyince, aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında çocuklarının elbiselerini bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda, dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından elbiselerin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede İsa Hamadi’nin cesedi bulundu. İsa Hamadi'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kardeşi Yusuf Hamadi’yi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Hastane#Polis

BAKMADAN GEÇME!