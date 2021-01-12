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Gündem
ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
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Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçe kırsalındaki Boydere Mahallesi'nde meydana geldi. Evin önünde oyun oynayan Ayşe Dorse, iddiaya göre mahalle yakınlardan geçen sulama kanalına düştü. Kısa süre sonra yakınları tarafından yapılan arama sonucunda çocuk hareketsiz halde bulunarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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