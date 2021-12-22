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Şanlıurfa'da sözde komutan seviyesinde PKK/YPG'li terörist yakalandı

#Şanlıurfa#PKK#YPG
Şanlıurfada sözde komutan seviyesinde PKK/YPGli terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eylem arayışında olduğu belirlenen sözde komutan seviyesinde PKK/YPG’li terörist jandarma tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olan ve Türkiye'de eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edilen Hamza B. isimli şahısın Birecik ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Şahıs, Jandarma Özel Harekat timlerinin de katılımıyla yapılan operasyon neticesinde Birecik ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa Jandarma TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri yürütülen şüpheli yapılan sorgusunda, Suriye’de PKK/YPG terör örgütüne katıldığını, keskin nişancı silahıyla birlikte uzun namlulu silahlar kullandığını ve PKK/YPG terör örgütünde sözde komutan seviyesinde olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#PKK#YPG

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