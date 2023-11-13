Şanlıurfa'da sokak ortasında dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurdu

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Olay, sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Dişçi ile boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi arasında sokakta tartışma çıktı. Bu sırada Ahmet Dişçi, av tüfeği ile peş peşe ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar Emine Dişçi ile bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ayşe El Mustafa'ya ve park halindeki bazı araçlara isabet etti.

İhbarla olay yerine çok sayıda ekip, gönderildi. 2 kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dişçi yoğun bakıma alındı, Mustafa'nın ise durumunun iyi olduğu öğr