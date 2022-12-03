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Şanlıurfa’da sokak ortasında dehşet! Bahar Hezer, kardeşi tarafından katledildi

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#Şanlıurfa#Kadın Cinayeti#Bahar Hezer
Şanlıurfa’da sokak ortasında dehşet Bahar Hezer, kardeşi tarafından katledildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 17:57

Şanlıurfa’da kardeşinin sokak ortasında av tüfeği ile vurduğu Bahar Hezer hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'ndeki Balıkayağı Bulvarı üzerinde yaşandı. Y.H. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle ablası Bahar Hezer’e sokak ortasında av tüfeği ile ateş açtı.

Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Olay sonrası otomobile binip kaçmaya çalışan Y.H. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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