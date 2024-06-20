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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Silah#Saldırı#Şanlıurfa
Şanlıurfada silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 16:22

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yolda pusu kuran kişiler tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda Ferhat Yumru (24) hayatını kaybetti, Mehmet Yumru (71) ise ağır yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Viranşehir- Diyarbakır kara yolu Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 UJ 4216 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle çapraz ateşe tutuldu. Saldırı sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil tarlaya uçtu. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfada silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Yaralanan Ferhat Yumru ile Mehmet Yumru araçtan çıkarılıp ilk müdahale yapıldıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ferhat Yumru, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Mehmet Yumru’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Silah#Saldırı#Şanlıurfa

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