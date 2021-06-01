MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali LEYLAK-Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk Köseoğlu (40) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Akçakale’ye bağlı Mil Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Kurşun ve saçmaların isabet ettiği Emir (16), Mustafa (18), Ömer Faruk (40) ve Ömer Köseoğlu (49) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Köseoğlu, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma, soruşturma başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi