Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir’de bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 3 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ile 119 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 kişiyi gözaltına aldı.