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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir’de bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 3 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ile 119 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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