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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama

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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama
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ŞANLIURFA’da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 otomatik tüfek, 2 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 3 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 otomatik tüfek, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 şarjör, 25 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan jandarma, 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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