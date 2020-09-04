Şanlıurfa’da sıcak hava bunalttı

Hafta başından bu yana hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa’da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtirken, sıcak hava kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara, parklara ve kentin gözde mekanı olan Balıklıgöl'e attı. Parklarda ağaçların gölgesine sığınanlardan kimisi sohbet ederken kimisi de gölgelik alanlarda uyumayı tercih etti. Sıcak havadan bunalan gençler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan kapalı yüzme havuzlarına akın etti.

‘ARTIK DAYANAMIYORUZ’

Sıcak havadan kaçıp yüzmeye gelen Ahmet Yıldırım hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığını söyledi. Sıcak havadan bunaldığını aktaran Yıldırım, “Artık dayanamıyoruz. Belediyenin yüzme havuzları çok güzel. Yüzme hem serinletiyor hem de sağlığımız açısından iyi geliyor. Hem yüzüp hem serinliyoruz” diye konuştu.

'SICAKTAN BUNALIYORUZ'

Sıcak havadan bunaldığı için yüzme havuzuna geldiğini belirten Mert Kırmızı ise, “Yüzme havuzu çok iyi geliyor. Yüzerek serinliyorum. Dışarıda hava çok sıcak bunalıyoruz. Artık dayanamıyoruz. Bu havada en güzel yüzerek serinleyebiliyoruz” dedi.

Yüzme havuzu sorumlusu Bülent Bulut’da yüzme havuzlarının sıcak havadan dolayı yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, vatandaşların hem yüzüp hem de serinlediğini söyledi.