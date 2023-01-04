Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis
Şanlıurfada sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 13:15

ŞANLIURFA'da sokakta bıçaklanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Veysi Doğan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Berivan Yücetepe tutuklandı, arkadaşı Mehmet O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak için ortak arkadaşları olan Mehmet O.'nun da bulunduğu otomobilde buluştu. Otomobilde konuşan taraflar arasında tartışma çıktı.

Otomobilde başlayan arbedede Mehmet Veysi Doğan, araçtan indikten sonra kız arkadaşı Berivan Yücetepe tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Berivan Yücetepe ile Mehmet O.'yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berivan Yücetepe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın
Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı